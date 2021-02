Câmaras cedem pavilhões e viaturas para vacinar idosos

Inês Schreck Hoje às 08:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Há municípios em que está tudo a postos, só faltam as vacinas. Em Gaia, equipas vão a casa buscar pessoas.

​​​​​​As autarquias estão a disponibilizar pavilhões e outros recursos aos agrupamentos de centros de saúde para iniciarem a vacinação contra a covid-19 em utentes com mais de 80 anos e ao grupo dos maiores de 50 com determinadas doenças associadas. Está tudo a postos para começar, só faltam as vacinas. O que está previsto é que a imunização daquele grupo nos centros de saúde comece na quarta-feira, referiu a tutela. Primeiro nas regiões Norte e de Lisboa e Vale do Tejo. E depois no resto do país. No total vai abranger cerca de 340 mil pessoas com mais de 80 anos.