Câmaras dão material, livros de fichas e passes a 300 mil alunos

Delfim Machado Hoje às 08:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Há, pelo menos, 106 autarquias que gastam 37,46 milhões para ajudar pais e estudantes. Auxílio no arranque do ano letivo inclui mochilas, tablets e acesso à "Escola Virtual".

O início do ano letivo representa uma fatura pesada para muitas famílias e, apesar de serem cada vez mais os apoios que o Ministério da Educação e as autarquias estão obrigados a dar, há, pelo menos, 106 câmaras que vão para além do que a legislação determina. O JN questionou os 278 municípios de Portugal Continental e os 106 que responderam preveem gastar um total de 37,46 milhões de euros no apoio a 303 979 alunos, com ajudas que vão além do que é obrigatório.