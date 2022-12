Câmaras deitam foguetes no fim de ano

Autarquias sobem ou mantêm gastos com fogo de artifício relativamente a 2019. Municípios contratam principais cantores e bandas para animar a última noite de 2022.

As autarquias estão a retomar os festejos da passagem de ano, depois de dois anos de interregno devido à pandemia, apurou o JN junto de vários municípios. Muitos sobem ou mantêm custos com fogo de artifício, para satisfação das pirotécnicas. O tempo, especialmente no Norte e Centro, é que pode não ajudar à festa (ler caixa), mas os programas prometem, como se vê em alguns exemplos que destacamos.

No Porto, a Câmara prevê despender 40 mil euros em fogo de artifício, acima dos 25 mil de 2019. A festa toda custará 400 mil euros. Já em Lisboa, a Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural irá gastar 225 mil euros em foguetes (90 mil em 2019). O programa total ronda os 663 mil (624 mil em 2019).