Câmaras desinfetam ruas e encerram equipamentos

Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da Câmara de Gaia: "O Município de Gaia não abandona a cidade. Continuamos e queremos muito trabalhar de uma forma segura, mas sentimos a obrigação de, por um lado, pedir que as pessoas fiquem em casa, e, por outro, assumir que, para ficarem em casa, temos de fazer a nossa parte e garantir que têm as condições básicas; que chega a água, que tratamos do saneamento, que recolhemos o lixo e que proporcionamos todas as condições para que a cidade continue a funcionar. Paralelamente, não posso deixar de agradecer, em nome do Município de Vila Nova de Gaia, a todos os profissionais que estão a trabalhar no nosso hospital e nos nossos centros de saúde, ao nosso pessoal municipal e a todos aqueles que estão a trabalhar no dia-a-dia para podermos dizer aos cidadãos com toda a tranquilidade: podendo, fique em casa, porque nós estamos a cuidar de si. Queremos garantir que esse funcionamento responde a todas as necessidades, com atendimento online reforçado, com a linha direta que podem utilizar, garantindo que o Município continua a trabalhar e que não abandonaremos os cidadãos. Esta é a nossa missão, com maior ou menor risco, estamos aqui para ajudar. Mas não basta aplaudir pela janela. Anunciamos um conjunto de medidas muito concretas que pretende aliviar uma conjuntura muito difícil. Isto significa um esforço muito grande do Município, mas fazemo-lo depois de termos consolidado as contas municipais. Queremos muito que sintam este esforço num sinal de esperança num futuro melhor, depois de passarmos este verdadeiro inferno. Muita força para todos. Protejam-se e protejam os vossos!"