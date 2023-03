Câmaras do Cávado criticam restrições legislativas ao uso de solos

As Câmaras que integram a CIM Cávado - Comunidade Intermunicipal do Cávado (Amares, Barcelos, Braga, Esposende, Terras de Bouro e Vila Verde) criticam a rigidez de alguns organismos do Estado, que, em processos de revisão de PDM's (Planos Diretores Municipais) fazem uma interpretação restritiva da legislação. Tal facto, lamentam esta quarta-feira, em comunicado, "pode levar a uma redução drástica das classificações de "solo urbano", com prejuízos graves para as pessoas que pretendam construir as suas habitações".

Os representantes das autarquias reuniram-se, terça-feira à tarde, em Coimbra, com a direção da Associação Nacional dos Municípios Portugueses.

Entre as principais preocupações está, também, a do financiamento das obras dos edifícios escolares que, dizem, "tem de ser assegurado por um programa do Estado Central, sob pena de haver um estrangulamento financeiro dos Municípios".

Na reunião, foi ainda discutido o designado Fundo de Apoio Municipal, nomeadamente a afetação de verbas para a rede viária e iluminação pública. Aliás, nesta questão "foram também apresentadas preocupações no que respeita às matérias de contratos de distribuição de energia elétrica em baixa tensão e o financiamento de energias renováveis".

Outros dos aspetos que causam apreensão - dizem, ainda, os autarcas - prende-se com "o ressarcimento das verbas das despesas que tiveram de disponibilizar no contexto da pandemia da covid-19".