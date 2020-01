Alexandra Figueira Hoje às 08:33 Facebook

Em poucos anos, os autarcas deixaram para trás desequilíbrios financeiros e equilibraram as contas dos municípios.

Dois exemplos ilustram o percurso: as receitas próprias dos municípios são superiores às transferências do Orçamento de Estado, afirma Linda Gonçalves Veiga, professora na Universidade do Minho; e é mais alto o valor das amortizações de crédito do que novos créditos concedidos, diz Maria José Fernandes, presidente do Politécnico do Cávado, autor do Anuário Financeiro dos Municípios.