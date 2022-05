Câmaras fazem marcação cerrada a autocaravanistas

Hoje às 09:27 Facebook

Federação de Autocaravanistas diz que autarquias não veem real valor deste turismo. Porto é o distrito com menos espaços dedicados.

São cada vez mais e a pandemia só fez subir os números. No litoral, os problemas agudizam-se e a nova lei está longe de os ter resolvido. Em Vila do Conde, em quatro anos, foram corridas de três sítios. As autocaravanas tornaram-se um caso sério nas cidades. Em cinco anos, o número de casas sobre rodas quadruplicou. As áreas de serviço são as mesmas e o Porto ocupa o último lugar na tabela. As câmaras queixam-se, os autocaravanistas dizem-se discriminados e acusam as autarquias de "falta de visão".