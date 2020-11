Câmaras gastam mais em luzes de Natal e cancelam eventos de rua

Delfim Machado* Hoje às 13:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Preocupação em evitar ajuntamentos está presente nos programas natalícios das autarquias. Lisboa, Porto, Gaia, Águeda e Matosinhos lideram investimentos.

As ruas das principais cidades do país vão assistir a um Natal menos animado, porém mais iluminado. Ao contrário de outros anos, a maioria das câmaras não prevê a realização de grandes concertos de rua, mercados, pistas de gelo ou carrosséis. A preocupação com a pandemia é a tónica principal das iniciativas previstas para a quadra natalícia, e embora muitos eventos fiquem de fora do calendário deste ano, a maioria das autarquias prevê gastar mais dinheiro em iluminações.

O JN contactou 25 das maiores câmaras municipais do país, entre as quais as 18 capitais de distrito de Portugal continental, e chegou à conclusão que mais de metade (13) vai gastar mais na iluminação de ruas, comparativamente ao ano passado. Apenas Guimarães, Vila Real, Leiria e Braga preveem diminuir a fatura, embora algumas destas não tenham o orçamento fechado.