Câmaras investem mais na iluminação de Natal

Crise motiva maior distribuição de luzes pelos concelhos. Época também ajuda empresas de eventos, mas "não o suficiente". Comerciantes sem grande expectativa.

As câmaras do Grande Porto reforçaram o investimento em iluminação de Natal para este ano. O Porto volta a liderar, com uma verba de 395 mil euros para dar luz à quadra. No entanto, o concelho que regista o maior reforço é Matosinhos, onde as luzes de Natal custam cerca de 227 mil euros (aumento de 104 mil euros em relação ao ano passado). Segue-se Gondomar, com mais 74 mil euros disponíveis (totalizando 161 mil euros), e Gaia, com um aumento de 30 mil euros (chegando aos 330 mil euros). Também a Póvoa de Varzim decidiu reforçar a aposta na quadra em 29 mil euros (subindo para os 80 mil euros).

A subida dos valores justifica-se, sobretudo, com a vontade das autarquias em distribuir as iluminações por mais ruas e praças, para tentar ajudar os comerciantes a superar os efeitos negativos da pandemia no volume de negócio.