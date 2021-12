Câmaras já começaram a corrida aos cinco mil milhões da "bazuca"

Delfim Machado Hoje às 07:31 Facebook

O programa 1.º Direito, que vai construir ou reabilitar casas para famílias carenciadas, é o concurso público do Plano de Recuperação e Resiliência que mais verba destina às câmaras municipais.

A um dia do arranque do XXV congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses - em que o financiamento local e a política de coesão vão estar em destaque -, o JN consultou os 11 concursos públicos que o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), ou "bazuca", já abriu para as câmaras. As áreas com mais verbas são a habitação e o setor social.

Já começou a corrida aos fundos da bazuca por parte das câmaras municipais. Segundo o ponto de situação operacional atualizado pelo Governo a 2 de dezembro, dos cinco mil milhões que o PRR atribui aos municípios, estão aprovadas operações no valor total de 120 milhões de euros e, destes, 16 milhões já foram pagos às autarquias enquanto beneficiárias diretas e finais. Há ainda projetos paralelos, como a nova ponte sobre o Douro, que deverão envolver as câmaras.