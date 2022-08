Câmaras pagam milhões para ficar com a água

Cada vez mais câmaras querem abandonar as concessões de gestão da água e saneamento básico, seja com entidades intermunicipais ou empresas privadas.

O único resgate que está efetivamente em curso é no município de Paredes, para deixar a empresa Be Water, a entidade gestora da água/saneamento, mas há outros casos em que os autarcas já manifestaram interesse em sair. Sete dos nove municípios da Comunidade Intermunicipal (CIM) das Terras de Trás-os-Montes, mais Paços de Ferreira, que aprovou esta semana a rescisão com "justa causa" do contrato com a empresa "AGS Paços de Ferreira", querem o regresso do serviço à esfera municipal.

Os motivos da discórdia