Câmaras pedem mais dinheiro para retirar amianto, Governo diz que há obras a mais

João Queiroz Hoje às 21:20

Conflito mantém-se e já levou a Câmara do Seixal a pôr uma ação contra o Estado em tribunal. Das 490 escolas candidatas ao programa, 137 aguardam a aprovação do Governo.

Continua aberta a guerra por causa da remoção do amianto das escolas. De um lado os municípios, que pedem o reforço do investimento e a garantia de que estas obras em estabelecimentos de ensino, da responsabilidade do Ministério da Educação, sejam suportadas a 100% por cada Programa Operacional (PO), conforme dizem ter sido acordado. Do outro o Governo, que acusa os autarcas de realizarem obras para além das que estão programadas.

O presidente da Associação Nacional de Municípios (ANMP), Manuel Machado, é ouvido terça-feira, em Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, sobre o processo de remoção do amianto em edifícios públicos.