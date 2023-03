Câmaras podem recuperar prédios mas limitam-se a obras coercivas para entaipar

Carla Sofia Luz com Marisa Silva Hoje às 08:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Lei permite que as câmaras recuperem, compulsivamente, edifícios vazios para arrendar, mas o mecanismo não é usado.

A lei já permite que os municípios façam obras coercivas em edifícios devolutos e proponham o subarrendamento aos proprietários privados, mas o mecanismo não tem sido usado. São poucas as câmaras que intervêm em imóveis particulares e, quando o fazem, é para garantir que o prédio não cai ou para entaipá-lo, evitando que seja ocupado. E não para reabilitá-lo e colocá-lo no mercado de arrendamento.

A Câmara do Porto é, entre as autarquias que deram resposta ao JN, aquela que mais vezes realizou obras coercivas nos últimos quatro anos. Contam-se 98 intervenções (14 em 2019, 25 em 2020, 25 em 2021 e 34 em 2022) e todas visaram a "mitigação de risco para salvaguarda da segurança de pessoas, bens e património", após a sinalização da Proteção Civil. Nos casos em que o dono do imóvel não quer ou não dispõe de meios financeiros para executar as correções (ou não foi identificado "em tempo útil"), a autarquia avança e apresenta a fatura ao particular.