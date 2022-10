Câmaras querem mais nómadas digitais, mas nem todos concordam

Rita Neves Costa Hoje às 10:28 Facebook

Associações temem subida das rendas para os portugueses. Novo visto pode ser pedido a partir de hoje.

As câmaras municipais estão motivadas com o retorno financeiro que os nómadas digitais, cada vez mais presentes em Portugal, estão a trazer para os territórios. As autarquias têm estratégias delineadas para atrair estrangeiros que trabalham a partir de qualquer lugar do Mundo, bastando um computador e uma boa ligação à Internet. O objetivo é fixá-los, por alguns meses, nos municípios e aproveitar o talento e o poder de compra. Mas as associações de defesa do direito à habitação acreditam que o fenómeno vai agigantar a falta de casas com rendas acessíveis. O visto para trabalhadores remotos pode ser pedido a partir de hoje.

"Portugal entrou num modelo económico que assenta exclusivamente no turismo e no imobiliário, o que está a criar uma enorme crise habitacional", defende Rita Silva. O membro da direção da associação Habita acredita que o mercado do alojamento nas grandes cidades está cada vez mais orientado para o "arrendamento de curta duração", que favorece os que estão de passagem pelo país, como os trabalhadores remotos.