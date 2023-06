Câmaras reclamam mais seis mil milhões por ano

Proposta da ANMP para nova Lei das Finanças Locais prevê atingir, em 2030, um nível de participação da administração local nas receitas estatais próximo da média europeia.

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) propõe ao Governo uma nova Lei das Finanças Locais que permita um acréscimo de 6370 milhões de euros na receita prevista para 2030. O objetivo é aproximar o nível de participação da administração local nas receitas do Estado à média europeia de 17,2%.

Segundo projeções da ANMP, a receita em 2030 atingiria quase 26 mil milhões de euros. Em 2024, haveria já um reforço de 800 milhões de euros face à legislação atual, que duplicaria no ano seguinte, segundo um dos cenários mais favoráveis apresentados num documento que os autarcas discutem quarta-feira, num seminário da ANMP, em Matosinhos. O documento serve de base à proposta que será entregue ao Governo e tem três cenários alternativos. O primeiro reflete a lei atual, sem medidas adicionais. As outras duas estratégias de implementação das medidas propostas pela ANMP (que na infografia surgem como cenários A e B) têm calendários diferentes, mas coincidem no reforço em 2030.