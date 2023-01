Campainha deixa de tocar no início do plenário

JN/Agências Hoje às 15:53 Facebook

A campainha que tradicionalmente assinalava o início das sessões plenárias na Assembleia da República deixou de tocar após decisão da conferência de líderes, que deliberou também o fim da distribuição de documentos em papel durante as reuniões.

"Houve consenso no sentido de eliminar o toque da campainha de chamada para assinalar o início das sessões plenárias, que se continuará a acionar apenas para o efeito de chamada para o início de votações em plenário, nos termos do n.º 4 do artigo 95.º do Regimento", refere a súmula da última reunião da conferência de líderes, que decorreu na semana passada.

O mesmo documento indica que, "na sequência de sugestão do líder parlamentar do Grupo Parlamentar da IL", a conferência de líderes decidiu também "no sentido do fim da distribuição de documentos em papel na sala das sessões, ressalvando-se a distribuição aos membros da Mesa, durante a reunião plenária".

Em declarações aos jornalistas no final da reunião, em 4 de janeiro, a porta-voz, deputada socialista Maria da Luz Rosinha, indicou que a conferência de líderes se reuniu naquele dia unicamente para tratar da agenda parlamentar entre os dias 18 e 26 de janeiro.