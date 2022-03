Campanha: Dar a conhecer os sinais de enfarte para salvar vidas

Campanha "Cada segundo conta" pretende alertar população para a importância do diagnóstico atempado e chamada do 112. Foram feitas mais angioplastias primárias em 2021.

Há quatro meses, José Manuel Castro apanhou um "susto" que lhe mudou a vida. Era um domingo normal, de passeio pela Foz, quando sentiu uma dor forte no peito. Ao início, desvalorizou. Depois, começou a sentir dormência nos ombros. Continuou a desvalorizar. Mas os sintomas levaram a mulher, conhecedora dos sinais de enfarte, a ligar para o 112. Os médicos confirmaram o diagnóstico: José estava a sofrer um enfarte agudo do miocárdio.

"Tive muita sorte por a minha esposa estar comigo. Eu pensava que estava cansado ou tinha dado um mau jeito ao sair do carro. Foi ela que me salvou", contou o utente, de 60 anos, que foi submetido a uma angioplastia primária no Hospital de Santo António, no Porto.