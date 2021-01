Campanha está à deriva mas haverá comícios

Carla Soares Hoje às 09:41 Facebook

Pandemia obriga a mudar agendas todos os dias. Candidatos participam na reunião do Infarmed de terça a convite de Costa.

Numa campanha eleitoral sem precedentes, a pandemia da covid-19 troca diariamente as voltas aos candidatos. Perante as restrições e a ameaça de um confinamento mais severo, refazem a agenda na véspera e cancelam iniciativas, mas não abrem mão dos comícios, tal como acontece este domingo no arranque oficial da campanha. João Ferreira realizará o seu durante a manhã, no Coliseu do Porto; Marisa Matias tem um "comício virtual" a partir do cinema São Jorge, em Lisboa; o Chega também mantém os comícios, apesar das restrições de fim de semana, mas promete reduzir as presenças.