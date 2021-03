Campanha online incentiva o consumo de água da torneira  

Hoje às 15:16 Facebook

A ZERO- Associação Sistema Terrestre Sustentável- lança, esta segunda-feira, no Dia Mundial da Água, a campanha online "Água da Torneira. A bebida preferida" para incentivar mais pessoas, entidades e empresas a consumirem água da torneira.

A campanha da ZERO surge em parceria com a Empresa Portuguesa de Águas Livres (EPAL), que lançaram um site com informação relativa à água da torneira, bem como a respetiva produção e qualidade, "desconstruindo mitos que têm colocado em causa a segurança do seu consumo".

Além disso, são também incluídos dados sobre o impacto na utilização de recursos e na poluição causada pelo consumo da água engarrafada, acrescenta a associação, em comunicado.

A associação ambientalista lembra que Portugal é o quarto país na Europa com maior consumo "per capita2 de água engarrafada, com um consumo médio de 146,4 litros por habitante, de acordo com os dados divulgados pela indústria nacional do setor.

O comunicado revela ainda, com dados da Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR), que "a água que corre na torneira dos portugueses é de excelente qualidade", segundo o último relatório anual da Entidade.

"O indicador de água segura em Portugal continental situou-se em 98,66% em 2019, ano a que se referem os últimos dados publicados, o que confirma a tendência, pelo quinto ano consecutivo, de manutenção deste indicador nos 99%, demonstrando a excelência da qualidade da água para consumo humano", sublinhou.

Para a Associação, a promoção do consumo de água da torneira é "urgente" devido à problemática ambiental que está subjacente à excessiva produção de resíduos.

Ainda no comunicado, a ZERO recordou que, a partir de 01 de julho, os hotéis e restaurantes vão ser a obrigados a disponibilizar água da torneira e copos higienizados para consumo no local, "de forma gratuita ou a um custo inferior ao da água embalada".