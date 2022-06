Canábis volta pela mão do BE e socialistas discutem modelo para a legalização

Carla Soares Hoje às 22:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Miguel Matos, líder da JS e deputado, espera que PS avance com iniciativa. IL vai decidir se entrega proposta ou se negoceia na especialidade com Bloco.

A legalização da canábis para uso pessoal está de regresso pela mão do Bloco de Esquerda, que entregou novamente um projeto de lei para o consumo sem prescrição médica. Projetos anteriores, incluindo da Iniciativa Liberal (IL), tiveram apoio de parte dos eleitos do PS. E a Juventude Socialista (JS) relatou, ontem ao JN, que está a discutir com a bancada e a direção do partido um modelo de legalização que permita avançar com uma iniciativa.

Já a IL está a decidir se entrega a proposta que tem "preparada" ou se trabalhará com o Bloco a proposta deste partido na especialidade, disse, ao JN, o deputado Carlos Guimarães Pinto.