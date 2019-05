Afluência deixa eleitores uma hora e meia à espera

Alexandra Figueira com João Pedro Campos Hoje às 17:53 Facebook

A meio da tarde, depois de ver o tamanho da fila, Manuel Casal desistiu. Quis votar ontem porque não estará no Porto no próximo fim de semana. As longas filas de espera para eleições, que em 2014 tiveram 66% de abstenção, repetiram-se em Lisboa, Coimbra e Aveiro, com quase 20 mil pessoas a querer aproveitar o voto antecipado.

Se assim não fosse, muitas ter-se-iam abstido. Mas a demora, que chegou a passar uma hora e meia, levou alguns eleitores a desistir. O CSD já disse que vai pedir esclarecimentos.

Em média, foram atribuídos 750 eleitores a cada mesa de voto instalada nas câmaras das capitais de distrito, metade dos 1500 indicados por lei, disse ao JN a secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto. E o número previsto no início do processo foi sendo reforçado, à medida que aumentava o número de inscritos. O reforço, todavia, foi claramente insuficiente.

Ao final da tarde, as filas de eleitores prolongavam-se pela Praça do Município, em Lisboa, antes de se distribuírem pelas dez mesas de voto. No Porto, começavam na entrada das traseiras da Câmara e arrastavam-se pelas galerias, até à entrada principal, onde estavam as quatro mesas de voto. Em Aveiro, houve quem desistisse. Quem não votou ontem poderá fazê-lo no próximo domingo.

Isabel Oneto admitiu que as poucas mesas de voto são um dos aspetos "a melhorar nas próximas eleições" e congratulou-se com o grande número de pessoas que decidiram "exercer o seu dever cívico e participar na nossa vida política para reforçar a presença de Portugal na Europa", apesar do "sacrifício" da espera.

Procedimento moros

Parte da demora explica-se pelo procedimento seguido no voto antecipado, admitiu. O boletim de voto foi inserido num envelope branco e anónimo que, por sua vez, foi inserido num envelope azul, preenchido à mão com o nome, o número de identificação e a secção de voto do eleitor. Os envelopes azuis serão enviados para a respetiva secção de voto. No próximo domingo, os nomes destes eleitores serão descarregados das listas e os envelopes brancos serão postos junto dos restantes boletins de voto. Assim se assegura o anonimato, diz Oneto.

Em Coimbra, também o facto de a ordenação dos eleitores ser feita por ordem alfabética e não por número de eleitor (que deixou de existir) atrapalhou o trabalho a quem geria as mesas de voto. A demora, todavia, ia sendo suportada por quase todas as pessoas. Hoje deverá saber-se quantos dos 19 562 inscritos, de facto, votaram. Em Lisboa, inscreveram-se 8851 pessoas, mais do que as 3014 do Porto e as as 1114 de Coimbra.

Este domingo, Manuel Casal não pôde esperar até chegar a sua vez, mas assegura que tudo fará para, no próximo dia 26, chegar ao Porto a tempo de pôr o voto na urna.