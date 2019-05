Alentejanos são os mais interessados em votar nas eleições europeias

Hermana Cruz Hoje às 13:17 Facebook

Foi sobretudo em concelhos alentejanos que se registaram os maiores níveis de adesão às europeias de 2014, com abstenções inferiores à média nacional de 66,24% - que foi a mais elevada de sempre, 8% superior à da União Europeia.

A par do Alentejo (que tem cinco concelhos no top 10 da menor abstenção), só concelhos dos distritos de Santarém e Castelo Branco, numas eleições em que os Açores sobressaíram pela negativa, com taxas de abstenção superiores a 80%.

Em Vila de Rei (Castelo Branco), concelho do país com a maior taxa de participação nas europeias de 2014, são dois os fatores que se encontram para justificar uma taxa de abstenção de apenas 45,61%: a Câmara fornece transporte para as populações mais afastadas; e os cidadãos reconhecem a importância dos fundos comunitários no desenvolvimento do concelho.