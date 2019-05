António Costa apela ao "voto três em um" nas europeias

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 15:55 Facebook

Twitter

Partilhar

O secretário-geral do PS, António Costa, apelou, este sábado, em Viana do Castelo, ao "voto três em um" na eleições europeias de domingo, 26 de maio.

Um voto na vitória da lista socialista, encabeçada por Pedro Marques, "pela Europa, por Portugal na Europa e pela continuação do PS no rumo certo iniciado há três anos e meio", justificou o secretário-geral do PS. Costa falava num almoço de militantes em S. Romão de Neiva, que foi precedido de uma arruada do candidato Pedro Marques, na cidade de Viana.

Com Tiago Brandão Rodrigues e outras figuras do partido, como o líder da Federação Distrital do PS, Miguel Alves, Marques distribuiu abraços, beijinhos, "lápis e caderninhos", os únicos brindes do dia para oferecer aos eleitores. O percurso entre a Avenida dos Combatentes e a Praça da República, no centro da cidade, decorreu em clima alegre, mas já o mesmo não se pode dizer da receção no restaurante onde decorreu o almoço. Um grupo de lesados do BES, o mesmo que esteve em Coimbra anteontem, esperava a comitiva e principalmente António Costa, à porta do estabelecimento. Houve choros dos lesados e intervenção da GNR para acalmar os ânimos.

Costa passou ao lado do protesto e focou o seu discurso na "candidatura de futuro" do PS e na eleição de 26 de maio. "É muito importante o resultado que venhamos a ter de amanhã a uma semana, porque o voto no PS é um voto três em um", declarou António Costa, referindo: "É um voto pela Europa, porque não há nenhum partido que defenda tanto a Europa e o projeto europeu como o Partido Socialista. É um voto para dar força a Portugal na Europa, porque nunca nenhum partido se bateu tanto para defender Portugal e os interesses portugueses como o PS o tem feito e é também para dar força ao PS, para que possamos manter o rumo certo, que iniciamos há três anos e meio, e possamos continuar a ter um crescimento económico acima da média europeia".

O secretário-geral do PS referiu-se "às sondagens que têm dado um grande resultados ao PS", avisando que "não se ganham eleições nas sondagens, ganham-se nas urnas, com os votos que entram e contados voto a voto é que se sabe quem vai ganhar e qual a dimensão dessa vitória".

"Por isso, não podemos ficar descansados. Temos de continuar a trabalhar ao longo desta semana, dia a dia, para continuar dar força a esta campanha e ao nosso candidato Pedro Marques", disse António Costa.

O nome de Passos Coelho entrou nos discursos socialistas em Viana. No de Miguel Alves e no do candidato Pedro Marques. "São escolhas claras nestas eleições. Queremos a Europa dos nossos sonhos ou queremos a Europa dos nossos descontentamentos? A Direita não para de nos lembrar o caminho por onde querem ir ou para onde querem voltar. Agora vão trazer à pré-campanha outra vez Pedro Passos Coelho", declarou Marques, acrescentando: "Passos Coelho que já cá veio uma vez à pré-campanha. Já fez uma aparição para dizer o quê? Que isto é tudo um engano, que as contas do Mário Centeno são todas um engano, e que é preciso é mais cortes sobre os portugueses".