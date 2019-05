Assunção Cristas modera expetativas para resultados do CDS no domingo

Ontem às 23:54 Facebook

A líder do CDS-PP moderou, na sexta-feira, as expetativas quanto ao resultado do partido nas eleições europeias de domingo, assumindo o objetivo de eleger dois deputados e "a partir daí tudo o que vier é ganho".

"O objetivo do CDS é, no mínimo, duplicar a nossa representação no Parlamento Europeu, foi o objetivo desde sempre", afirmou Assunção Cristas, durante uma arruada, no Porto, ao lado do cabeça de lista do CDS, Nuno Melo, que, há uma semana, dramatizou o voto e pediu que o partido fique em terceiro, à frente do PCP e BE.

Questionada se é uma derrota para os centristas se ficar atrás dos comunistas e dos bloquistas, insistiu que eleger dois eurodeputados "é o objetivo mínimo" e que "a partir daí tudo o que vier é ganho, é bem vindo".