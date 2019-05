Câmara de Viseu coloca mensagem nos outddors que CNE obrigou a retirar

Sandra Ferreira Hoje às 16:18 Facebook

Tal como tinha anunciado e, no seguimento da determinação da Comissão Nacional de Eleições (CNE), a Câmara de Viseu já cobriu com uma tela amarela os sete outdoors que publicitavam obras municipais.

E fez mais: nas telas amarelas lê-se também uma mensagem: " Por deliberação da Comissão Nacional de Eleições (CNE), esta obra municipal - em curso - não pode ser publicitada", lê-se a letras pretas sobre a tela amarela, colocada durante a noite de sexta-feira.

A CNE notificou, na sexta-feira, a Câmara de Viseu, dando-lhe um prazo de 24 horas para retirar sete outdoors que anunciavam obras no concelho.

A Autarquia, numa nota enviada ontem à comunicação social explicou que, apesar de discordar da decisão da CNE, iria cumprir, ao mesmo tempo que vai recorrer para o Tribunal Constitucional.

A deliberação da Comissão Nacional de Eleições surgiu no seguimento de duas queixas, uma de uma cidadã e outra dos vereadores do PS, que acusaram a Câmara de Viseu de desrespeitar a determinação da CNE que, desde 26 de fevereiro, data do decreto que marcou as eleições europeias, proibiu a publicidade institucional de programas, obras ou serviços por órgãos do Estado e da administração pública, exceto "em caso de grave e urgente necessidade pública".