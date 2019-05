Caos nas filas para o voto antecipado no Porto, Lisboa e Aveiro

Alexandra Figueira Hoje às 19:06 Facebook

A dez minutos do fecho das urnas, ainda havia muita gente a querer votar antecipadamente nas eleições Europeias. Longas filas de espera no Porto e Lisboa. Há quem desista de votar.

Em Lisboa, as filas prolongam-se pela Praça do Município. No Porto, começam na entrada das traseiras da Câmara e arrastam-se pelas galerias, até à entrada principal, onde estão as mesas de voto.

Isabel Oneto, secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, assegura que todas as pessoas que estejam na fila até às 19 horas poderão exercer o voto antecipado.

As filas começaram ao final da manhã e têm aumentado, à medida que horas passam. No Porto, há relatos de pessoas que já tinham ido até à Câmara depois do almoço e decidiram regressar mais tarde - só para encontrar filas muito maiores, conta Miguel Pinheiro, que está à espera há quase uma hora e meia. Em Aveiro, há gente a desistir de votar.

A lei indica que cada mesa de voto deve ter até 1500 eleitores. No caso das Europeias, cada mesa tinha 750 eleitores atribuídos, disse Isabel Oneto. O Porto tem quatro mesas de voto para cerca de 3500 inscritos e Lisboa, com perto de oito mil inscritos, tem dez mesas de voto.

As demoras poderão dever-se ao procedimento seguido no voto antecipado. É que o boletim de voto é inserido num envelope branco e anónimo, que por sua vez é inserido num envelope azul que tem de ser preenchido, à mão, com o nome, o número de identificação e a secção de voto de cada eleitor. Só assim será possível saber que boletim é enviado para que secção de voto, onde será aberto e contado no próximo domingo.

Ao final da tarde deste domingo, Isabel Oneto reconheceu que o número de mesas de voto foi insuficiente, mas congratulou-se com o grande número de pessoas que decidiram "exercer o seu dever cívico e participar na nossa vida política, para reforçar a presença de Portugal na Europa", apesar do "sacrifício" de esperar mais de uma hora na fila.