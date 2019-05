Alexandra Tavares Teles Hoje às 19:29 Facebook

Pertencem a gerações diferentes - ela tem 27, ele 40 -, partilham preocupações ambientais, divergem no resto. A social-democrata chega com curiosidade. Interpela sobre a pegada ecológica, sobre a Venezuela, sobre a URSS. Sobre um possível "Portugalexit". Nada que o comunista não espere. Das perguntas pessoais foge. Acordado o tratamento por tu, Lídia Pereira abre as "hostilidades".

Pegadas e passe

Lídia Pereira (LP): Eu vim de transportes públicos e tu?

João Ferreira (JF): Nesta fase da campanha, com o tempo já muito contado, não dá para andarmos de transportes públicos. Mas é curioso, venho de uma iniciativa de reformados e pensionistas em Setúbal, onde encontrei pensionistas e reformados também de Lisboa. Disseram que resolveram experimentar o novo passe social. Que agora, por ser mais barato, lhes permitiu ir a Setúbal.

LP: Era bom que reformados de outras pontos do país pudessem usufruir desse benefício. É importante garantir que há coesão territorial nestas medidas, não achas?

JF: Sem dúvida. Apesar de neste momento estar já abrangida uma população significativa - estamos a falar das principais áreas metropolitanas -, são medidas que devem estender-se a todo o país. Aliás, é com medidas como estas que se combatem, em concreto, as alterações climáticas. O caminho passa por uma mudança de paradigma no que à utilização de transporte individual vs. transporte coletivo diz respeito.

Oportunidade e negócio

LP: A questão do transporte público é fundamental. E, se quisermos remar na mesma direção, temos e convocar todos os agentes da sociedade, sobretudo as autarquias. Nesta matéria, e para a definição de uma estratégia que nos ajude a cumprir metas que são globais, o poder local é essencial.

JF: Absolutamente de acordo. A política pública tem um papel determinante. Tenho reparado que vocês (PSD) têm falado bastante nas alterações climáticas. É um tema a que temos dado grande atenção ao longo destes anos no Parlamento Europeu, onde discordamos com a abordagem oficial à problemática, muito focada em metas que por si só dizem pouco, descurando os meios para as alcançar. Por exemplo, se queremos que a temperatura não aumente mais que um grau e meio, temos de tomar medidas que nos permitam supor que, apesar da incerteza associada aos sistemas climáticos, isso vai acontecer. A União Europeia (UE) tem falhado muito.

LP: Discordo. A UE conseguiu ser determinante na assinatura do acordo de Paris, assumindo um papel importante a nível internacional.

JF: O acordo de Paris tem enormes insuficiências: fixou-se no objetivo que era indiscutivelmente muito importante, mas esqueceu tudo o resto. Os meios para lá chegarmos - pensar em formas de reduzir a emissão e gases com efeito de estufa.

LP: Não achas que temos aqui uma oportunidade? Há um discurso algo catastrofista relativamente às alterações climáticas por causa dos empregos. Que vão comprometer postos de trabalho. Não vês aqui uma oportunidade para criaremos novos empregos, num esforço que envolva empresas, com o Estado, autarquias, associações? Eu vejo.

JF: Isso pode acontecer e, num certo sentido, até é desejável. Porém, fazer das alterações climáticas uma oportunidade de negócio esquecendo o objetivo ambiente, não pode ser. Dou-te um exemplo: mercado do carbono - foi um fracasso total. E perverso porque, a dado passo, tiveste uma situação em que para os grandes poluidores era muito mais barato comprar licenças para poluir do que investir em tecnologias que permitam reduzir as emissões. Outro exemplo: a desregulação e a liberalização do comércio internacional.

LP: O comércio é uma competência exclusiva da UE.

JF: Infelizmente.

LP: Felizmente. Tendo a UE um papel fundamental na questão do ambiente, temos conseguido colocar nos contratos assinados com outros parceiros internacionais requisitos concretos e realistas de proteção ambiental. É nessa intervenção da UE que me revejo.

JF: Isso é muito bonito do ponto de vista de discurso justificativo da liberalização do comercio internacional. Mas, na prática, os acordos de comércio não têm estabelecido standards elevados do ponto de vista da proteção ambiental ou até de proteção social. Pelo contrário. Os standards diminuíram.

LP: Nos contratos assinados entre a União Europeia e outros parceiros internacionais temos visto requisitos de respeito pelo ambiente e pelos direitos humanos. Portanto, acho que aqui tem tido um papel importante. Aliás, o comércio livre tira da pobreza muitas pessoas.

JF: E arrastou muitas para a pobreza.

LP: Precisa de ajustes, estão a ser feitos e essa é a função do capitalismo. Os direitos humanos e a dignidade da vida humana são valores fundamentais da UE.

JF: Nos tratados, são muitas vezes letra morta.

Perguntar não ofende

LP: Na lógica dos direitos humanos, não resisto a perguntar-te sobre a Venezuela, Coreia do Norte, Cuba.

JF: O projeto de democracia que tenho para Portugal é uma democracia avançada no plano político, social, económico e cultural. Um modelo em que me revejo afasta-se dessas várias experiências que referiste. Tem uma visão própria sobre a construção de uma sociedade socialista.

LP: Reconheces, então, que tens sérias dúvidas relativamente aos regimes venezuelano ou coreano?

JF: Acho que cada povo deve ter direito a seguir os caminhos que livremente entenda.

LP: Mas as pessoas querem transitar para regimes mais liberais.

JF: Com o Governo PSD/ CDS, saíram 500 mil pessoas do país à procura de emprego que não encontravam cá. Ia até perguntar-te se não serás uma das jovens que o Pedro Passos Coelho mandou emigrar.

LP: Como olha o PCP para as queixas daquelas pessoas?

JF: O nosso projeto de sociedade é de abundância e de justiça para todos. E, portanto, não nos revemos numa situação em que a pessoas passem dificuldades, como aconteceu em Portugal entre 2011 e 2015.

LP: Em Portugal, foi situação de emergência, num determinado contexto.

URSS e UE

LP: Fizeste Erasmus? Ou se tivesses tido a oportunidade, terias feito?

JF: Indiscutivelmente.

LP: Então, gostas da mobilidade que a UE proporciona?

JF: Defendemos uma aproximação entre os povos e os países, um projeto de integração de cooperação, mas uma cooperação solidária, que está nos antípodas do que é a UE. Projeto que tem inscritos princípios capitalistas dos quais discordo.

LP: Nos últimos 50 anos, o capitalismo tirou milhões de pessoas da pobreza. Em todo o Mundo.

JF: E quantas arrastou para a pobreza?

LP: Não estou a dizer que é um sistema perfeito, mas se compararmos com a União Soviética......

JF: A primeira vez que o homem tentou pôr uma máquina a voar nos céus não correu bem. E, hoje, todos os dias os aviões cruzam os céus. A primeira experiência de uma construção de uma sociedade socialista foi isso mesmo. Teve coisas tremendamente positivas e coisas que correram mal. Não vamos negá-lo. O capitalismo tem demonstrado que não responde às necessidades há muito mais tempo.

LP: Tirar milhões da pobreza é um bom sinal.

JF: Isso não é matéria de facto. É matéria de crença.