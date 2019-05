Catarina Martins apela ao voto de quem confiou em Marisa para Belém e no BE em 2015

Hoje às 19:12 Facebook

A coordenadora bloquista, Catarina Martins, apelou, este sábado, ao voto na candidatura do partido às europeias de quem "confiou no BE em 2015 e quem votou na Marisa Matias" nas últimas presidenciais, pedindo que no dia 26 "não fiquem em casa".

Conforme é já tradição nas corridas eleitorais do BE, a meio da campanha o partido reúne-se em Lisboa para um "mega-almoço", que juntou cerca de 900 pessoas na Sala Tejo do Altice Arena, que ouviram o maior apelo ao voto dos discursos desta campanha eleitoral.

"O apelo que faço hoje, agora que entramos nesta última semana de campanha, o apelo que faço é que quem confiou no Bloco de Esquerda em 2015, quem votou na Marisa Matias em 2016, no dia 26 de maio não fique em casa", pediu Catarina Martins, que falou antes da primeira candidata bloquista, a eurodeputada Marisa Matias.

Ao som de Arcade Fire, com a música "No cars go", a líder bloquista subiu ao palco para pedir o voto dos "pensionistas que em 2015 votaram no BE contra os cortes nas pensões" ou dos "trabalhadores que Pedro Passos Coelho prometeu empobrecer", insistindo no apelo para que vão às urnas no dia das eleições europeias.

"Apelo também àqueles que nunca votaram no BE, que não votaram na Marisa Matias, mas que sabem com quem têm estado ao longo destes anos, sabem quem têm encontrado nas suas lutas, no que conta, sabem que quem tem estado, lado a lado, com cada um, com cada uma é o Bloco de Esquerda", pediu, num segundo apelo ao voto.

Catarina Martins foi perentória no final do discurso: "o voto que conta é o voto no Bloco, é o voto na Marisa Matias, a campeã do clima, a campeã dos direitos humanos".