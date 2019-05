CDU "barrada" contra trabalho precário em centro comercial de Sintra

Hoje às 12:03 Facebook

Twitter

Partilhar

A caravana da CDU esbarrou, este domingo, nas limitações de administração e seguranças de uma grande superfície comercial, em Sintra, e a campanha eleitoral ficou sem imagens da comunicação social para ilustrar a oposição ao trabalho precário e aos domingos.

Impedidos os repórteres de captar a ação no interior do espaço comercial de Rio de Mouro, o cabeça de lista europeu de comunistas e ecologistas, João Ferreira, foi entrando e contactando com diversos lojistas, com o cuidado de diminuir a comitiva ao mínimo devido aos dispositivos de contagem de clientes, à entrada das lojas, com efeito de cálculo da produtividade dos trabalhadores.

Já sem as bandeiras presentes no início da concentração, à porta do "shopping", o eurodeputado mostrou-se contra a "total desregulação de horários, a enorme dificuldade de compatibilização entre vida profissional e vida familiar e os baixos salários" praticados neste setor de atividade.

"Perante a evidência dos resultados de recomendações da União Europeia no sentido de desregular e flexibilizar o mercado de trabalho, houve esta desarticulação da contratação coletiva, considerada demasiado rígida pela Comissão Europeia", lamentou, sublinhando viver-se um "clima de repressão e intimidação" e tal "situação disseminada no comércio e serviços".

Para João Ferreira, os domingos devem ser "para todos os trabalhadores que não respondam a imperativas necessidades sociais um dia de descanso, lazer e convívio com a família".

O candidato da CDU reiterou a defesa da instituição ao nível europeu do "princípio do não retrocesso" em termos de direitos laborais.