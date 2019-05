Hoje às 01:31 Facebook

Há 47.998 portugueses inscritos no Consulado-Geral de Portugal no Luxemburgo para participarem na eleição dos 21 representares portugueses no Parlamento Europeu.

O número foi avançado à Rádio Latina pelo Cônsul Gomes Samuel que sublinha que estes eleitores têm dois dias para exercer o seu direito de voto, no sábado e no domingo.

