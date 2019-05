Combate pelos votos da Esquerda invadiu Porto

Hoje às 23:06 Facebook

Rua de Santa Catarina, na Baixa portuense, foi escolhida por comunistas e socialistas na reta final da campanha. CDU e PS pediram mais eurodeputados. Jerónimo acusou socialistas de "come e cala" e Pedro Marques fez um apelo contra abstenção.

Apenas meia hora separava as candidaturas do PS e da CDU na Baixa do Porto. Marcaram encontro para a Praça da Batalha, no caso dos socialistas, e para a da Liberdade, de onde saíram os comunistas. O início da arruada do PS acabou por ser adiado hora e meia para evitar que se cruzassem na movimentada Rua de Santa Catarina, mas o confronto foi inevitável nos discursos, marcados pela derradeira tentativa de garantir os votos da Esquerda.

Passavam 30 minutos da hora marcada quando parte dos apoiantes deu conta de que António Costa não iria estar na arruada, ao contrário do previsto na agenda divulgada pelo PS/Porto, e de que fora adiada para as 18.30 horas. Entretanto, a CDU começava a subir 31 de janeiro, com o cabeça de lista João Ferreira acompanhado do secretário-geral do PCP.

Chegados ao Via Catarina, Jerónimo de Sousa quis responder às críticas de Costa. Diz ter ficado "surpreendido" ao ouvir o líder do PS e primeiro-ministro dizer que "a CDU é uma força de protesto lá na União Europeia e aqui não é bem assim". Isto por "reconhecer" as medidas positivas fruto do acordo entre esquerdas.

"Pés fora da Europa?"

O líder do PCP aceitou a etiqueta. "Tenho de reconhecer, sim, protestámos muitas vezes quando outros calaram, incluindo o PS, aceitando os ditames, as imposições, os constrangimentos da própria União". Jerónimo disse ainda que Costa considerou que o euro era um "bónus dado à Alemanha" e garantiu, em jeito de desafio, que "pode contar com o PCP para acabar com isso", em vez de manter "a política do come e cala".

Antes, em Gondomar, o cabeça de lista do PS foi questionado sobre as razões dos ataques ao PCP e ao BE. Pedro Marques disse ser "razoável e legítimo, numa altura em que se disputam europeias, saber se esses partidos estão entre os europeístas, ou se estão com um ou dois pés fora da Europa".

Já no Porto, foi atacado por João Ferreira. Este candidato diz que a opção é entre eleger os que, enquanto governantes, cortaram salários, apoios sociais e congelaram pensões, "como Pedro Marques ou Mota Soares", e "contribuir para eleger deputados como Diana Ferreira", que "se bateu valorosamente nas discussões do Orçamento para garantir aumentos nas pensões".

Por sua vez, animado pela arruada que não deixou margem de espaço em Santa Catarina, Pedro Marques falou em nove eleitos, fez um forte apelo ao reforço do PS e contra a abstenção. "Esta força tem que ser a mesma com que cada um vai chamar todos a votar", pediu. E "só contam os votos no domingo, por isso, é preciso sair de casa e votar".