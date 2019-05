Costa diz que Rangel "fala, fala e fala" mas nunca fez nada pelo interior do país

Hoje às 02:33 Facebook

O secretário-geral do PS comparou o trabalho do seu ex-ministro Pedro Marques e o do "número um" europeu do PSD, considerando que Paulo Rangel, em 10 anos em Bruxelas, nunca fez nada pelo interior do país.

António Costa falava no jantar-comício do PS, na Covilhã, após discursos do seu cabeça de lista europeu, Pedro Marques, do secretário de Estado da Energia, João Galamba, e da líder da Federação de Castelo Branco, Hortense Martins.

No seu breve discurso, o líder socialista arrancou a sua primeira salva de palmas quando se referiu à recente ação de campanha do eurodeputado do PSD Paulo Rangel num helicóptero a sobrevoar a zona de pinhal dos distritos de Coimbra e de Leiria - a área atingida pelos incêndios de 2017.

"Quando falamos de interior, não nos metemos num helicóptero para sobrevoar o interior, vamos a Proença-a-Nova, ao coração do pinhal interior, buscar um grande presidente de Câmara e pô-lo no Governo: João Paulo Catarino, que é secretário de Estado para a Valorização do Interior", declarou.

Há uns que falam, falam, falam e há aqueles que fazem

Ainda segundo António Costa, quando o PS fala em interior, "coloca a Secretaria de Estado em Castelo Branco, porque é no coração do interior que se constrói o desenvolvimento desta zona do país".

O secretário-geral do PS entrou depois nas comparações diretas entre Pedro Marques, na qualidade de ex-ministro das Infraestruturas e do Planeamento, e Paulo Rangel, dizendo então que o seu cabeça de lista ao Parlamento Europeu esteve diretamente envolvido na reabertura da linha ferroviária entre a Covilhã e a Guarda que se encontrava encerrada há 10 anos e, no âmbito da renegociação do Portugal 2020, reservou 1700 milhões de euros em fundos comunitários para empresas que pretendam fixar-se no interior.

"A verdade é esta: Há uns que falam, falam, falam e há aqueles que fazem. Em 10 anos de presença no Parlamento Europeu, o que fez Paulo Rangel pelo interior do país, para além de ter vindo aqui passear de helicóptero? Só nestes três anos e só relativamente a este distrito, fez mais do que eles [Rangel e Nuno Melo] em 10 anos de presença no Parlamento Europeu", declarou, recebendo muitas palmas.

De acordo com António Costa, como estes resultados do seu Governo "custam muito" às oposições, "em vez de proporem algo de útil pela Europa, só são capazes de dizer mal do PS - e nada mais. Mas a política não é o local da maledicência, mas o local para bem fazer", contrapôs.