Marinho e Pinto dá os "parabéns aos animais" por resultado do PAN

O cabeça de lista do Partido Democrático Republicano (PDR) nas eleições europeias, António Marinho e Pinto, deu os "parabéns aos animais", depois de os resultados apontarem para a eleição de um eurodeputado do Pessoas-Animais-Natureza (PAN).

"Parabéns ao Partido Socialista. Parabéns a quem votou no Partido Socialista. Parabéns aos animais, que têm agora um lugar no parlamento. E parabéns ao Bloco de Esquerda", referiu Marinho e Pinto à agência Lusa.

Marinho e Pinto foi eleito para o Parlamento Europeu, em 2014, pelo Partido da Terra (MPT), tendo abandonado o partido, no mesmo ano, para fundar o PDR.

De acordo com o candidato do PDR, estas eleições são uma derrota para o partido, para a Europa, e para o projeto europeu, por causa da elevada abstenção.

"Perdeu o PDR. Perdeu a democracia com a abstenção", disse, explicando, que, com a renúncia às urnas, "perde a Europa, perde o projeto europeu, com crescimento da extrema-direita como se viu em França -- esta noite com a eleição de Marine Le Pen -- e na Hungria".

Sobre o futuro do partido, Marinho e Pinto informou que será feita uma reflexão e só depois falará.

"Vai ser de reflexão, e na altura própria o partido falará. Portanto, parabéns a quem venceu e glória a quem perdeu", disse.

Com os resultados apurados, Marinho e Pinto perde o lugar no Parlamento Europeu que ocupava desde 2014, depois de ter sido eleito pelo MPT.