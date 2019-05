Marisa e Rangel lançam combate à evasão fiscal

Hermana Cruz* Hoje às 18:45 Facebook

Todos os anos, 100 mil milhões de euros não são tributados na União Europeia (UE). Um valor que daria para fazer "sete orçamentos anuais", garantem Marisa Matias e Paulo Rangel, que defendem, por isso, um efetivo combate à evasão fiscal na UE. Em comum, entre os cabeças de lista do BE e do PSD ainda a oposição à criação de um exército único europeu.

"São 100 mil milhões de euros ao ano que fogem às contas públicas, ou seja, que não são tributados", revelou Marisa Matias, num frente a frente transmitido, anteontem à noite, na RTP3. "A nossa estimativa é de que, se houvesse um combate eficaz à evasão fiscal e à elisão fiscal, se conseguiria sete orçamentos anuais", reforçou Paulo Rangel.

Por isso, para o cabeça de lista do PSD, é "fundamental" o combate à evasão fiscal. Marisa Matias concordou, defendendo que esse combate passa por "medidas concretas de transparência, como identificação dos destinatários, com o levantamento do sigilo bancário, com o fim de esquemas como os vistos gold".

Além disso, os dois candidatos manifestaram-se contra a subsistência de cinco paraísos fiscais na União Europeia. "Só servem para esconder dinheiro", argumentou Marisa Matias.

Quanto a "escândalos", como o "LuxLeaks", a cabeça de lista do BE acusou que não foi possível investigar, "porque tinha sido no país" do presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker. "Tentámos constituir uma comissão de inquérito. Não foi possível para não pôr em causa o senhor Juncker", criticou.

dois combates na ue

No debate, Marisa Matias e Paulo Rangel também estiveram em sintonia em matérias de Defesa, como na oposição à criação de um exército comum europeu.

A candidata do BE rejeitou o fim da livre circulação de pessoas na UE e a criação de um fundo para a Defesa. Já o social-democrata mostrou-se favorável à segunda medida e destacou o combate ao cibercrime. Como prioridades para a Europa, Rangel apontou um "programa europeu de luta contra o cancro" e Marisa Matias o combate às alterações climáticas.

*Com agência Lusa