Marisa Matias: Em menina cuidava do campo e do gado

Alexandra Tavares- Telles Hoje às 14:02 Facebook

Twitter

Partilhar

"Uma vez, quando eu era menina, choveu grosso / com trovoadas e clarões, exatamente como chove agora" - começa assim um dos poemas preferidos de Marisa Matias. "Dona Doida", de Adélia Prado, é sobre a implacável passagem do tempo, as perdas e a memória de momentos de felicidade. "Uma história de vida imaginada", diz a candidata, na voz rouca que a distingue. Marisa Matias tem na perda dos seus "o medo maior". E na última estrofe de "Dona Doida", revisitação da infância e da adolescência, a divisa - "Só melhoro quando chove".

"A infância foi pobre, mas feliz", tem dito. Nasceu em Alcouce, Coimbra, numa casa sem água e sem luz, filha de um guarda-florestal e de uma empregada da limpeza. Aprendeu cedo a tratar do campo e a pastorear o gado. Decidida a ser a primeira da família a licenciar-se, procurou vários empregos: "Fui rececionista, servi mesas, limpei casas de banho e escadas". Trabalhou como secretária no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, a casa que a receberia de novo, já investigadora, licenciada, mestre e doutorada em Sociologia.

A intervenção cívica começou na adolescência, "na luta contra as propinas e a PGA". Promoveu e participou em greves de zelo. Juntou-se depois às populações locais na guerra contra as lixeiras. "Foi a minha primeira luta ambiental". Em 2005, aderiu ao Bloco de Esquerda, onde faz parte do triunvirato de mulheres carismáticas do partido, com Catarina Martins e Mariana Mortágua. Em 2009, foi eleita deputada do Parlamento Europeu. E, de novo, em 2014. Tem trabalho nas áreas sociais e saúde - combate "ao Alzheimer e outras demências" e diabetes.

Os dias de Marisa começam cedo. Tem rituais: "Não faço nada sem o pequeno-almoço". Manias: "Não deixo que ninguém trate da minha roupa". Gostos improváveis: "Passar a ferro. Não me incomoda nada". Prazeres: "Adoro cozinhar para amigos. E para mim". Algumas embirrações. "Tenho carta, mas só conduzi uma ou duas vezes. Vá, três". Sorri. O que nela não é raro.

Nome: Marisa Isabel dos Santos Matias

Nascimento: 20 de fevereiro de 1976, Sé Nova, Coimbra

Cargo: Doutorada em Sociologia em Coimbra, com trabalho na área do ambiente e da saúde pública.