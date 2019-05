Paulo Sande: Adora aquários, quer ser romancista

Alexandra Tavares Teles Hoje às 21:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Autor de vários livros técnicos sobre a Europa, quer deixar "obra" diferente, um "sonho maior" prestes a concretizar-se: após cinco tentativas manuscritas, está no prelo um romance de Paulo Sande, "trabalho com o qual me sinto pela primeira vez confortável". O enredo, desvenda, "tem como cenários África e Portugal".

Neto e filho de militares, com origens na Bélgica pelo lado materno, passou a infância e a adolescência entre Ásia, Europa e África. Nasceu em Macau, onde o pai estava destacado. Estava em Goa aquando da invasão - o pai seria preso -, viveu nos Açores (por altura da erupção do vulcão dos Capelinhos, o pai trabalhava na ilha do Faial), em Évora e em Lisboa. Aos 14 anos, seguiu para Angola, regressando à "metrópole" aos 18, decidido a cumprir o sonho paterno: cursar Direito.

Aluno do Colégio Militar entre os 10 e os 13 anos, nunca quis dar continuidade à tradição familiar. Desse tempo, recorda sobretudo o prazer pela educação física - foi campeão nacional dos 4x 100 metros livres, pelo Algés e Dafundo -, gosto que nunca perdeu. "Apesar de uma agenda muito ocupada e de andar por todo o país desde fevereiro, faço questão de jogar ténis todos os fins de semana".

Especialista em assuntos europeus, foi alto quadro da União Europeia e representante em Portugal do Parlamento Europeu, cargos que deixou em 2012. Realiza-se na condição de professor. Seja em aulas de natação, part-time de juventude, ou no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica, há mais de 20 anos.

"Patriota, liberal e europeu", nunca pensou concorrer a eleições. Até ao dia em que Santana Lopes o convidou para cabeça de lista às Europeias, pelo Aliança, embora na condição de independente. Nomeado consultor da Casa Civil da Presidência por Marcelo Rebelo de Sousa, suspendeu as funções em fevereiro para assumir a candidatura. Cronista na Imprensa, comentador de assuntos europeus nas televisões e ex-proprietário de uma empresa de comunicação, é apaixonado por peixes e adora aquários. "Olhar para um aquário tranquiliza-me muito".

Nome: Paulo José Rombert de Almeida Sande

Nascimento: Macau, a 19 de fevereiro de 1957

Cargo: Licenciado em Direito, é pós-graduado em Direito Comunitário e mestre em Ciência Política pelo Instituto de Estudos Europeus da Católica. Professor da cadeira de Construção Europeia na Católica