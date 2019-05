Pedro Marques diz que Paulo Rangel tem "problema com verdade"

Glória Lopes Hoje às 12:09 Facebook

"Vão ao meu Facebook de campanha", recomendou Pedro Marques aos que o acusam de não andar na rua.

O cabeça de lista do PS às europeias, Pedro Marques, negou ter medo de fazer campanha na rua e garantiu que não teme o teste à sua popularidade, esta segunda-feira de manhã, durante uma visita à Santa Casa da Misericórdia de Bragança, onde iniciou a campanha eleitoral para as eleições.

O candidato do PS foi acusado pelo candidato do PSD, Paulo Rangel de não ir para a rua, respondendo-lhe que "há três meses" que anda na rua em pré-campanha. "Vão ao meu Facebook de campanha antes de fazer esse tipo de crítica, para não dizerem coisas disparatadas. Desde Portimão ao Alto Minho, Porto, Matosinhos, Lisboa, a campanha de rua tem sido muito forte e positiva no sentido em que os portugueses têm recebido bem", afirmou.

Paulo Rangel tem problema com a verdade

O candidato socialista aproveitou para devolver as criticas ao adversário. "Paulo Rangel tem sido um especialista em crítica e maledicência, tem um problema com a verdade. Eu já falei com milhares de pessoas por todo o país. Uma pequena consulta às redes sociais permitirá encontrar dezenas e dezenas de campanhas de rua e encontros com as pessoas", reiterou Pedro Marques, esclarecendo ainda que idosos institucionalizados com quem falou até lhe cantaram uma canção. "Eu não tenho nenhum problema de empatia e de falta de paciência como parece ter Paulo Rangel. A minha campanha é de esclarecimento", sublinhou.

Durante a visita à Santa Casa da Misericórdia de Bragança, nomeadamente à Unidade de Cuidados Continuados, Pedro Marques lembrou o trabalho feito na Rede Nacional de Cuidados Continuados, que representa 9 mil camas em todo o país, e lançou críticas à Direita.

"[A Rede] foi criada quando eu estava no Governo. É um dos bons exemplos do trabalho social que tem sido feito em Portugal, mas há mais, como as creches e os lares que representa uma diferença clara em relação à Direita nesta matéria. Quando eu estive no Governo, criei o Programa Pares, que permitiu criar 400 creches em Portugal e centenas de equipamentos sociais. A Direita quando governou na Programação do Portugal 2020 cortou 70% dos fundos comunitários para o apoio a instituições sociais. Esta é uma diferença muito clara, não cortou só os rendimentos sociais e as pensões para idosos, a Direita que quer o voto para ir para a Europa cortou também os apoios sociais e os equipamentos das IPSS. E nem foi coisa pouca, foram 70%", reafirmou o socialista, destacando que a Europa tem que ser solidária com as regiões mais afastadas e em risco de perder população e emprego.