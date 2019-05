Pedro Marques: Ténis, sushi e um bom Porto

Alexandra Tavares-Teles Hoje às 18:23 Facebook

É pontual, característica nem sempre vista como uma virtude. Digamos que, para português, Pedro Marques é demasiado pontual - nesta campanha, já por mais de uma vez, teve a marcha "ligeiramente atrasada" pelos assessores, a pedido de alguns jornalistas.

Campanha que tem afastado o candidato de casa, em Alcochete, por longas semanas. Apesar de "incansável e entusiasmado", nas palavras dos colaboradores mais próximos, Pedro Marques sente o afastamento. E os filhos - uma de 10 anos e dois gémeos de 5 - também. Tanto que, nas raras vezes que veem o pai, os mais novos permitem que seja ele a vesti-los. "Normalmente preferem a mãe. Esta semana pude finalmente fazê-lo" confessa, com ar muito satisfeito, em rara referência à família. Avesso a detalhar a vida pessoal, sabe-se ainda que conheceu a mulher (hoje funcionária da Autoridade Tributária) no ISEG, onde tirou Economia, logo no primeiro dia de aulas.

Bom aluno, "por vezes picuinhas", sempre se interessou por desporto. Na adolescência, foi campeão regional de ténis de mesa e sétimo no ranking nacional, prática que mantém, agora em versão virtual, não sendo inusitado vê-lo agarrado ao telemóvel, concentradíssimo no jogo.

Gosta de ténis. Muito, também. Durante alguns anos teve como parceiros José António Vieira da Silva ou Fernando Medina. Espectador habitual do Estoril Open, arrisca prognósticos: "Estejam de olho em Stefanos Tsitsipas. Vai longe".

Caminhar é uma rotina. Às refeições, se puder escolher, opta por sushi. Apreciador de vinho do Porto, tem uma garrafeira "pequena, mas boa" desse vinho da região demarcada do Douro, que preserva e alimenta com regularidade e enlevo.

Da chamada esquerda moderada do PS, com um percurso marcado por funções executivas, escolheu a neutralidade em 2011, no congresso que opôs Francisco Assis a António José Seguro. Antes das legislativas de 2015, colaborou no documento "Novo Impulso à Convergência", base no processo de elaboração do programa do atual Executivo.

Nome: Pedro Manuel Dias de Jesus Marques

Nascimento: 1 de agosto de 1976, no Montijo

Cargo: Economista. Ex -Ministro do Planeamento e das Infraestruturas do XXI Governo Constitucional. Cabeça de lista do PS às eleições europeias de 2019