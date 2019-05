PCP: "PS quer libertar-se para maioria absoluta"

Carla Soares Hoje às 11:35 Facebook

Num pequeno palco montado em plena Baixa do Porto, João Ferreira, candidato da CDU, disparou contra as "encenadas divergências" entre socialistas e Direita, que "juntaram os trapinhos contra os interesses nacionais", e defendeu que o seu partido foi o único que tentou travar o aumento dos salários dos eurodeputados, que quer ver vinculados aos nacionais.

Por sua vez, já com as legislativas no horizonte, o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, avisou que "o PS tenta libertar-se" dos compromissos que assumiu à Esquerda e "ter maioria absoluta".

Após uma marcha desde o Campo 24 de Agosto que desaguou na Rua de Santa Catarina, o líder comunista sublinhou que, "esta semana que passou, vimos o PS a fazer cálculos eleitorais, a tentar libertar-se do facto de não ter as mãos livres para andar para trás". É que "o PS não mudou. O que mudaram foram as circunstâncias e a relação de forças existente na Assembleia", disse, embora sem comentar diretamente a polémica questão dos professores.

Jerónimo de Sousa recordou que, "formado que foi o Governo minoritário, o PS não se sentia bem em relação a muitas matérias, particularmente a reposição de rendimentos e direitos".

"Quer libertar-se para, se pudesse, ter uma maioria absoluta", acusou, alertando que "o povo sabe bem o que constituíram as maiorias absolutas do PS", por exemplo em termos de "retrocesso social" e "aceitação das imposições da União Europeia". Para evitar essa maioria absoluta, pediu "o reforço da CDU".

Jerónimo de Sousa colocou depois PS, CDS e PSD no mesmo saco, chamando à CDU o dom da coerência.

"Quantas vezes aqui viemos, 40, 50 vezes? Há uma coisa que qualquer residente ou participante nestas iniciativas pode afirmar é que a CDU o que disse na Rua de Santa Catarina", também "disse o mesmo na Assembleia e no Parlamento Europeu ", referiu.

Regionalização temida

Antes, João Ferreira criticou as "encenadas divergências" entre PS, PSD e CDS. "Por cá", deu o exemplo da descentralização, perguntando "quem tem medo da regionalização?" e acusando concretamente PS e PSD de assinar um "tratado de Tordesilhas" antirregiões.

"Por lá", destacou que a CDU foi a única força portuguesa a votar contra o estatuto dos eurodeputados que significou um aumento substancial dos vencimentos. "Se um trabalhador português não recebe o mesmo que um alemão, seja operário, médico ou professor, também os eurodeputados devem ter por referência os salários em Portugal e não noutros países", defende.