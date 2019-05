Rangel lembra cataplana de Costa na TV como resposta a críticas de "política-espectáculo"

Hoje às 16:50, atualizado às 16:52 Facebook

O cabeça de lista do PSD, Paulo Rangel, respondeu, este sábado, às críticas de António Costa à política-espectáculo lembrando a participação do primeiro-ministro num programa televisivo com a família, no qual cozinhou cataplana.

"Tem dito que é contra a política-espetáculo, contra a política feita para as televisões, contra a política de encenação. Há uma coisa que ele a mim não pode dizer, já que está a falar de Paulo Rangel e quer personalizar as coisas: a mim ninguém me viu com a minha família a cozinhar cataplana num programa de televisão", afirmou o eurodeputado, num encontro com jovens em Vila Nova de Famalicão.

Rangel referia-se à participação do primeiro-ministro no programa matinal da SIC da apresentadora Cristina Ferreira e respondia, em concreto, às críticas que António Costa fez durante a campanha para as europeias à sua viagem de helicóptero sobre as zonas afetadas pelos incêndios de 2017.

"Não estou a criticar ninguém por o fazer, mas não venha dar lições de política-espetáculo quem anda em programas da manhã a cozinhar cataplana e ainda leva a família, não vai sozinho. A mim ninguém me viu a fazer isso. Nem viu, nem vai ver", assegurou.