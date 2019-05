Rio pede a eleitores que julguem governação do PS

Sandra Freitas Hoje às 13:59, atualizado às 14:01 Facebook

Líder do PSD puxa pelos galões de ser um partido "moderado, que combate qualquer espécie de populismo e nacionalismo". E assume desejo de crescer.

"Os portugueses devem aproveitar estas eleições para avaliar a governação do PS, apoiada pelo BE e pelo PCP". O desafio foi feito por Rui Rio, garantindo que só o voto no PSD "é um voto na defesa da Europa, porque é um voto num partido moderado, europeu, que combate qualquer espécie de populismo e nacionalismo. Votar num partido moderado, de Centro, que rejeita seja a extrema-direita ou Esquerda, é votar num projeto europeu que é um projeto pela paz".

O líder do PSD assumiu, na apresentação do manifesto eleitoral para as eleições de 26 de maio, que o partido está confiante numa vitória e espera "um muito bom resultado" nas eleições em que Paulo Rangel é cabeça de lista. "Aquilo pelo que nós lutamos é um muito bom resultado, é ganhar. Um bom resultado é subir muito. Se subirmos pouco é um mau resultado", disse.

Perante um auditório cheio, em Braga, os sociais-democratas lançaram várias farpas ao Governo socialista, com Paulo Rangel a reforçar que "o PSD é um partido convictamente europeu, sem ligações à extrema-direita ou à Esquerda". "O PS é romântico, utópico e enganador", atirou o eurodeputado, antes de prometer um "europeísmo crítico, pragmático e realista" e uma Europa "solidária", "sustentável no ambiente e economia" e "segura".

Elogios à lista

Rui Rio defendeu a "qualidade da lista" do PSD, com uma "distribuição territorial bem feita" e com candidatos "vocacionados para diversas áreas". Neste ponto, foi o eurodeputado José Manuel Fernandes a criticar o "centralismo" dos socialistas. "Veem o território à imagem de Lisboa e pelas janelas do Terreiro do Paço. O Minho não tem ninguém na lista socialista em termos elegíveis. É uma falta de respeito para com o território".

O ataque ao cabeça de lista do PS coube a Paulo Rangel. O eurodeputado, que apontou os transportes como uma prioridade, acusou o opositor de ser "o principal responsável pelo abandono da ferrovia". "Os transportes estão a falhar clamorosamente e Pedro Marques tem enormes responsabilidades", disse.

O líder do PSD assumiu que espera melhorar significativamente a votação em relação às últimas eleições, em que obtiveram 27,7% em coligação com o CDS-PP. "Isso seria o bom resultado", admitiu.

Manifesto

Natalidade

Uma estratégia comum para a natalidade para fazer face ao envelhecimento da população é uma das estratégias do manifesto do PSD que também quer um plano europeu de luta contra o cancro.

Proteção civil

Defende a criação de uma força europeia de protecção civil para responder às alterações climáticas e à "concentração exageradamente estúpida nas cidades e o abandono do resto do território nacional".

Mar e África

Quando Portugal assumir a presidência da União Europeia, em 2021, África, "o mar e oceanos" devem ser as prioridades. Paulo Rangel apontou uma espécie de "Plano Marshall" para ajudar a economia africana.