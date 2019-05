Rui Rio "superstar" toca bateria no maior jantar da campanha do PSD

Hoje às 01:03 Facebook

O presidente do PSD exibiu, no domingo, os seus dotes de baterista na Quinta da Malafaia, em Esposende, naquela que foi a maior mobilização da campanha do partido para as europeias de 26 de maio.

Rui Rio voltou a acompanhar à bateria a música "Conquistar" dos Da Vinci, tal como tinha feito há seis meses, no mesmo espaço, onde funciona um arraial minhoto, com ranchos folclóricos, bandas de música popular e até gigantones.

Depois de um discurso de cerca de 20 minutos, onde quis marcar a diferença para o PS e dizer que apoia a lista do PSD "mas não é o candidato", Rio foi desafiado pelo animador a ser "o novo baterista" da Quinta da Malafaia

O presidente do PSD acedeu ao pedido e, com ar compenetrado, voltou ao instrumento que tocava numa banda na juventude, e teve até direito a um solo, só sorrindo no final, quando foi aplaudido pelas cerca de 2500 pessoas que enchiam a sala.

No final da atuação, foi cumprimentando por militantes, e alguns até tiveram direito a selfies com Rui Rio.