Santana regressou à campanha numa arruada em Lisboa

O presidente do Aliança, Pedro Santana Lopes, regressou esta sexta-feira à campanha eleitoral para as europeias, numa arruada de encerramento ao lado do cabeça de lista, Paulo Sande, depois de ter sofrido um acidente na semana passada.

Eram 17.50 horas quando Pedro Santana Lopes chegou à praça Luís de Camões, em Lisboa onde já o esperava o candidato e uma comitiva de cerca de uma centena de pessoas munidas de bandeiras e cartazes onde se lia "Eu voto Aliança".

À chegada, o líder do partido foi recebido com gritos de "Aliança, Aliança" e um abraço de Paulo Sande. Foram várias as pessoas que se dirigiram a Santana para o cumprimentar e perguntar se se encontrava restabelecido.

Na quarta-feira passada, dia 15, Santana Lopes e Paulo Sande sofreram um acidente de viação na autoestrada 1 (A1), tendo o antigo primeiro-ministro sido helitransportado para Coimbra.

Um dia depois teve alta, mas não marcou presença em mais nenhuma ação de campanha.

Esta sexta-feira, o presidente do Aliança ainda apresentava algumas marcas na cabeça e dificuldades nos movimentos.