Um grupo de 28 jornalistas portugueses, alguns "especialistas em assuntos europeus ou em política", juntou-se para apelar à importância do voto nas eleições para o Parlamento Europeu, no domingo, uma iniciativa promovida pelo Sindicato dos Jornalistas.

"Acreditamos que o jornalismo se deve envolver, quando estão questões cívicas em causa", explicou à Lusa a presidente do sindicato, Sofia Branco.

Os jornalistas, que integram órgãos de comunicação social nacionais, locais e também 'freelancers', participaram em vídeos nos quais apontam os motivos que os vão levar a votar nas eleições europeias.

A "grande maioria" dos entrevistados são "especialistas em assuntos europeus ou em política", assegurou Sofia Branco.

"São umas eleições importantíssimas. Todos os jornalistas sabem isso porque lidam com variadíssimas questões, que quer direta ou indiretamente reportam à União Europeia (UE). Está muito mais presente nas nossas vidas do que as pessoas pensam", esclareceu, acrescentando, contudo, que os jornalistas deviam "trabalhar mais no sentido de as pessoas perceberem isso, dando-lhes mais informação [sobre a importância da UE] de forma mais simples, para perceberem o que está, de facto, em causa".

A sindicalista sublinhou que a iniciativa foi criada com o objetivo de os jornalistas "darem a cara" e foram escolhidos 28 para coincidir com o número de "estados membros da União Europeia", incluindo o Reino Unido (que ainda não efetivou a saída).

Sofia Branco referiu também o "aumento de nacionalismos, populismo, risco de grande crescimento de extrema-direita" entrar em conflito com a liberdade de expressão e da imprensa na Europa.

É necessário, por isso, explicar que as eleições de 26 de maio têm implicações também para os portugueses: "É verdade que Portugal se tem mantido à parte desse fenómeno, mas estamos a ficar muito isolados".

Por se tratar de um assunto também de interesse nacional, "o voto é para ser exercido" e o apelo é lançado não só a todos os jornalistas, mas também a toda a população.

"Não há dúvida nenhuma sobre a importância de votar no domingo, seja em quem for. Estamos a marcar o caminho dos próximos anos, numa altura tão importante para o jornalismo e para a liberdade de expressão", finalizou a presidente do Sindicato dos Jornalistas.

A campanha faz parte do projeto "Uma Imprensa livre, uma Europa democrática", promovida pelo mesmo sindicato, e participaram jornalistas da imprensa escrita, rádio, televisão e agência, como Nuno Tiago Pinto (Sábado), Ricardo Ramos (Correio da Manhã), Margarida Peixoto (Jornal de Negócios), Luísa Meireles (Lusa), Mário Cruz (Lusa), Ricardo Alexandre (TSF), Patrícia Viegas (Diário de Notícias), Joaquim Dâmaso (Região de Leiria) Alexandra Barata ('freelancer'), Raquel Morão Lopes (Antena 1/RDP) e Leonete Botelho (Público).

Também deram a cara Filipe Fialho (Visão), José Carlos Vasconcelos (Jornal de Letras), Catarina Santos (Observador), Manuela Goucha Soares (Expresso), João Porfírio (Observador), Marina Pimentel (Rádio Renascença), Catarina Martins ('freelancer'), Jorge Freitas (Diário de Notícias da Madeira), Miguel Guarda (Rádios JM/FM Calheta-Santana), Nuno Barraco (Linhas d'Elvas), Ana Ribeiro Rodrigues (Notícias da Covilhã), José Manuel Ribeiro (O Jogo), Rafael Barbosa (Jornal de Notícias), Teresa Noronha (SIC), Filipe Caetano (TVI) e Paulo Barrigana (Projeto Literacia para os Media).