Voto antecipado ajuda a cortar na abstenção

Alexandra Figueira e João Pedro Campos Hoje às 17:33 Facebook

Twitter

Partilhar

No Porto, Lisboa e Coimbra, há longas filas de espera para votar antecipadamente. A afluência na eleição com mais abstenção foi uma surpresa. As urnas fecham às 19 horas.

A meio da tarde, depois de ver o tamanho da fila, Manuel Casal desistiu. Quis votar este domingo porque não estará no Porto, no próximo fim de semana. As longas filas de espera repetiram-se em Lisboa e em Coimbra: milhares de pessoas aproveitam a oportunidade de votar antecipadamente. Se assim não fosse, muitas ter-se-iam abstido.

A surpresa com a afluência às urnas, numa eleição conhecida pela elevada abstenção (foi de 66% em 2014), era comentada pelos eleitores com quem o JN falou. Mesmo Isabel Oneto, secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, admitiu que o reduzido número de mesas de voto é um dos aspetos "a melhorar, nas próximas eleições".

O número de mesas de voto instaladas nas câmaras municipais das capitais de distrito foi calculado em função dos mais de três mil votos antecipados das últimas eleições. Isabel Oneto assegura que, perante as quase 20 mil inscrições para esta eleição, foram feitos ajustes, mas claramente insuficientes, pelo menos nas principais cidades.

Na tarde deste domingo, o movimento à porta da Câmara do Porto começou a meio da manhã e a meio da tarde não mostrava sinais de abrandar. No topo da escadaria, várias pessoas aproveitavam o sol enquanto esperavam por quem ainda estava na fila. Lá dentro, à frente das quatro mesas de voto alinhavam-se pessoas de telemóvel e cartão de cidadão na mão, alongavam-se pelo átrio, contornavam as colunas até ser difícil perceber qual delas desembocava em cada mesa de voto.

Muitos esperavam meia hora para votar, como sucedeu em Coimbra, na mesa de voto dos J até aos Z. Esta novidade das eleições europeias - as mesas estão ordenadas por ordem alfabética e não por número de eleitor, que deixou de existir - dificultou o trabalho a quem geria as mesas de voto.

A demora, todavia, ia sendo suportada por quase todas as pessoas. Este domingo, Manuel Casal não pôde esperar até chegar a sua vez, mas assegura que tudo fará para, no próximo domingo, chegar ao Porto a tempo de votar. Este domingo, as urnas fecham às 19 horas.