A Economia Azul e os desafios da sustentabilidade

Os desafios, as potencialidades económicas ou as ameaças ao equilíbrio ambiental dos oceanos são o mote para mais um dos "Diálogos de Sustentabilidade" que a Global Media Group e a Fundação INATEL estão a promover. Um ciclo de conferências que constitui um dos pilares do Fórum de Sustentabilidade e Sociedade, que incluirá, no início do mês de março, uma grande conferência internacional e uma feira de inovação social. Uma discussão fundamental a que também se juntam a Galp, a CGD, a Câmara de Matosinhos e o Grupo Bel.

O terceiro de um conjunto de seis diálogos vai decorrer no próximo dia 6 de janeiro, a partir das 10 horas, no INATEL de Setúbal. Para falar da Economia Azul estarão presentes o ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, e o professor Filipe Duarte Nunes, presidente do Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e especialista em Alterações Climáticas. Um debate a que pode assistir ao vivo (inscrição obrigatória através de jn.pt ou dn.pt), ou através da transmissão em direto nas plataformas digitais do Jornal de Notícias, Diário de Notícias, TSF e Dinheiro Vivo.

Para citar a definição do Banco Mundial, Economia Azul corresponde ao "uso sustentável dos recursos oceânicos para o crescimento económico, melhores meios de subsistência e empregos, preservando a saúde dos ecossistemas dos oceanos". Já a Comissão Europeia destaca na sua agenda para a Economia Azul aspetos como o contributo para mitigar as alterações climáticas, por exemplo através da energia renovável offshore, a necessidade de fortalecer a economia circular, ou a aposta em investimentos que preservem a biodiversidade e as paisagens, beneficiando o turismo e a economia das comunidades do litoral.

Recorde-se que os "Diálogos de Sustentabilidade" são uma forma de responder à agenda social contemporânea, usando como referência os Objetivos da Agenda 20/30 para o Desenvolvimento Sustentável da ONU. No caso da Economia Azul, pode apontar-se diretamente ao ODS 14, que reflete a necessidade de Proteger a Vida Marinha, mas o tema também cruza com a ODS 13, que expõe as metas relativas à Ação Climática, ou a ODS 7, que destaca a aposta nas Energias Renováveis e Acessíveis.

CONFERÊNCIA E FEIRA

O Fórum de Sustentabilidade e Sociedade, em que se integram estes diálogos, é o título de uma iniciativa mais ampla das marcas de informação da Global Media Group, que promoverá, com o apoio de parceiros com a Galp, a CGD, a Câmara de Matosinhos e o Grupo Bel um momento anual de promoção de conhecimento e debate, com convidados nacionais e internacionais. Um espaço de inovação, partilha e criação de valor, que se distribuirá por diferentes lugares, temas e formatos, ao longo de vários meses.

Em março do próximo ano, terão lugar, no Terminal de Cruzeiros de Leixões e no Parque 25 de Abril (centro de Matosinhos), respetivamente, uma grande conferência internacional e uma feira de inovação social. Com destaque para temas como as desigualdades, o desenvolvimento sustentável, mas também a competitividade, as relações com a Europa e o Mundo, os desafios das transições climática e digital ou a descarbonização.

No fundo, o que a Global Media Group se propõe, através do JN, DN, Dinheiro Vivo e TSF, é abordar, neste conjunto de iniciativas, uma série de temas que têm impacto sobre a organização social e económica do país de uma forma integrada, quer do ponto de vista do pensamento, quer do ponto de vista editorial.