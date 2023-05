Animações fazem miúdos e graúdos refletir sobre o planeta

Sara Sofia Gonçalves Hoje às 16:59 Facebook

"Já plantaste uma árvore hoje?" Esta é a frase que tem marcado a tarde de sábado no jardim Basílio Teles, em Matosinhos. No Festival MOODS, uma das animações itinerantes que vai percorrendo os caminhos entre relva e bancos é protagonizada por João, uma personagem vinda de 2051, que construiu uma máquina do tempo para alertar as pessoas sobre a urgência de cuidar do ambiente.

Uma das primeiras paragens é junto da família Ferreira. Inês, José e a pequena Teresa são interrompidos na sua caminhada por um animado e "louco" carro movido a água e plantas. Teresa gostou das cativantes roupas e movimentos de João, mas a mensagem foi principalmente dirigida e retida pelos pais: "temos de plantar árvores agora, para evitar que em 2051 tenhamos um Mundo como o do João, todo feito de betão". É o pai que debita a matéria aprendida. Parece que a mensagem foi passada com sucesso.

Antes de terminar a sua conversa com a primeira família - entretanto já se juntaram mais uma dezena de pessoas em torno da viatura futurista -, João oferece uma semente a cada membro da família Ferreira. Teresa conta ao Jornal de Notícias que nunca plantou uma árvore a sério na vida, apenas flores, diz. "Mas assim que chegar a casa vamos tratar de fazer este ato de rebeldia", assegura o pai José Ferreira.

O carro de João prossegue pelo jardim, numa atividade chamada "Luzes do Tempo", interpelando mais famílias e voltando à mesma pergunta e à mesma mensagem: "já plantaste uma árvore hoje?". João fala com o Jornal de Notícias para atestar que o seu objetivo, através do veículo caricatura, chamar a atenção dos mais novos e criar pontos de conversa com os mais velhos, "para que se reflita sobre a necessidade de salvar o planeta, enquanto ainda é possível".

As cores da igualdade

Também itinerante no jardim onde se realiza o Festival MOODS tem sido a animação "Brigada das Cores", que apresenta quatro mimos pintados de cores diferentes que, com movimentos mecânicos e longos, algo que caricatos, vão interagindo silenciosamente com o público. Encontramos Ana e Henrique, pequenos participantes do MOODS, atrás deste grupo colorido, imitando hilariantemente os seus movimentos. "Eles pensavam que eram estátuas, até que um deles se mexeu e eles ficaram encantados", conta-nos o pai José Carlos.

A família já sabia da existência do festival e aproveitou este sábado de sol para vir conhecer algumas das atividades presentes. A "Brigada das Cores" foi uma das primeiras interações. Ana e Henrique confessam não ter percebido a mensagem a passar, mas a intuição esteve lá perto: "são as cores do arco-íris", atira Henrique. Na verdade, a animação mímica procura passar uma mensagem de igualdade entre as pessoas.