"Apoio brutal" dos fundos europeus pode ajudar Portugal "a liderar" transição climática

A comissária europeia Elisa Ferreira considerou, esta quinta-feira, no Fórum de Sustentabilidade e Sociedade que decorre em Matosinhos, que Portugal tem, no "apoio brutal" dos fundos europeus, uma oportunidade para "se posicionar e liderar" na transição climática.

Do hidrogénio às baterias, não esquecendo "o enorme potencial ainda inexplorado das águas portuguesas", Portugal pode ser pioneiro e aproveitar parte dos dois milhões de postos de trabalho que ​​​​​​​serão criados, de acordo com a Comissão Europeia, nos próximos anos nas áreas das energias renováveis.

A comissária europeia para a Coesão e Reformas encerrou o primeiro dia do Fórum da Sustentabilidade e Sociedade que decorre até sexta-feira na Câmara Municipal de Matosinhos.

Nesta sexta-feira, a grande cimeira contará com as presenças do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do Prémio Nobel da Paz de 2006, Muhammad ​​​​​​​Yunus.