Vejas as reações de Cristina Coelho, coordenadora do Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável e Energia Ambiental, e de Pedro Ponte, administrador do Porto de Setúbal, à quarta conferência da série "Diálogos de Sustentabilidade", que junta as marcas de informação da Global Media Group e a Fundação INATEL. Os "Diálogos" estão inseridos no Fórum de Sustentabilidade e Sociedade, uma iniciativa a que se somam parceiros como a Câmara de Matosinhos, o Grupo Bel, a CGD e a Galp.