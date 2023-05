Brincar às casas é pensar em sustentabilidade

Sara Sofia Gonçalves Hoje às 20:42 Facebook

"T0+1" é um dos espetáculos do MOODS. Concerto dos Retimbrar foi enchente do dia.

Teresa Graça tem sete anos e foi, ontem, com o artista alemão Thorsten Grutjen, que aprendeu o significado da palavra "nómada". "É alguém que não tem casa fixa, como eu", diz-lhe o palhaço. A explicação surge ainda no decorrer do espetáculo "T0+1", que procura refletir sobre habitação. Por isso, em Matosinhos, durante este fim de semana, brincar às casas é uma forma de refletir sobre sustentabilidade.

Thorsten Grutjen apresenta a sua casa e a sua mota. "T0+1" conta a história de um nómada que, sem trabalho devido a uma pandemia, decide viver com a casa em cima de rodas - literalmente. Numa mota de três rodas erguem-se quatro paredes. Numa plateia constituída por famílias - netos, avós, filhos e pai, dos mais novos aos mais velhos - , todos ficam cativados pelos longos e caricatos movimentos de Thorsten.

Estará, de novo, em cena hoje e amanhã. Segundo o artista, mais do que falar apenas de casa, o objetivo é falar de tudo o que se passa no Mundo: guerras, pessoas sem-abrigo, ambiente, saúde. E refletir sobre o que é, afinal, "casa". No final do dia, a base do espetáculo converte-se numa exposição, sendo possível entrar na famosa habitação. "Há pessoas que não têm casa, sabes?", questiona Thorsten à primeira visitante.

Num dia preenchido por pessoas que, aqui e ali, iam chegando ao jardim chamados pelas luzes, cores e música, foi o concerto dos Retimbrar, já ao final da tarde, que registou a maior enchente, com perto de duas centenas a assistir. Estávamos ainda no ensaio e as famílias já se iam acumulando em torno do coreto.

Há dois anos que o grupo não vinha ao Grande Porto e os ânimos estiveram sempre acompanhados da máxima energia. Da mancha de ouvintes destaca-se o entusiasmo das crianças, que iam dançando embaladas pelos sons tradicionais portugueses. Miguel, neto de Rosa do Céu, é um deles. Com apenas três anos, não aceitou parar um segundo que fosse durante todo o concerto. A avó conta que estavam no regresso da escola para casa quando ouviram a música e decidiram aparecer. "Estas iniciativas são uma forma de ensinar os pequenos sobre a música tradicional que fazia parte da infância da minha geração", remata.